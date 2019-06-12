«بابا» يعود إلى تشكيلة غانا في كأس الأمم الأفريقية

بات المدافع عبد الرحمن بابا على أعتاب العودة للعب مع غانا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد انضمامه للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.



وشارك اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع غانا لآخر مرة في كأس الأمم عام 2017 بالجابون حيث تعرض آنذاك لإصابة خطيرة في الركبة عطلت مسيرته في الملاعب.



وكان بابا يقضي فترة إعارة في شالكه قادما من تشيلسي في هذا الوقت.



وعاد اللاعب إلى الملاعب في مايو أيار من العام الماضي لكنه أخفق في دخول تشكيلة شالكه وقضى النصف الثاني من الموسم في صفوف ستاد رين الفرنسي على سبيل الإعارة.



وسيحمل أندريه أيو شارة قيادة غانا في مشاركته السادسة بكأس الأمم بينما سيشارك زميله أسامواه جيان (33 عاما) في المسابقة القارية للمرة السابعة.





وجاءت تشكيلة غانا على النحو التالي:



حراس مرمى: فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو) لورنس أتي-زيجي (سوشو) ريتشارد أوفوري (ماريتزبورج يونايتد).



مدافعون: لومور أجبينينو (جوزتيبي) جوزيف أيدو (جنك) جوزيف أتاماه (باشاك شهير) عبد الرحمن بابا (ستاد رين) جون بوي (ميتز) جوناثان منساه (كولومبوس كرو) قاسم نوهو (هوفنهايم) آندي يادوم (ريدينج).



لاعبو وسط: أفري أكواه (إمبولي) توماس أجيبونج (هايبرنيان) كوادو أسامواه (إنترناسيونالي) كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد) أندرو أيو (فناربخشه) صمويل أوسو (تشوكاريتشكي بلجراد) توماس بارتي (أتليتيكو مدريد) مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس).



مهاجمون: جوردان أيو (كريستال بالاس) كاليب إيكوبان (طرابزون سبور) أسامواه جيان (قيصرية سبور) كوابينا أوسو (ليجانيس).