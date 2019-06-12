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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:43 ص

زيدان يخطط لضربة مزدوجة في ريال مدريد

زيدان يخطط لضربة
وكالات
dostor.org/2664283

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى، للإعتماد على النجم البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور فى قيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل بجانب النجم البلجيكي إيدن هازارد.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان مدرب ريال مدريد يسعى لإندماج الثنائى إيدن هازارد القادم من نادى تشيلسي مع فينيسيوس جونيور فى خط هجوم الفريق بالموسم المقبل، خاصة وأن المدرب يثق فى إمكانيات النجم البرازيلى الشاب، على عكس ما يتم قوله فى الصحف الإسبانية.

أضافت الصحيفة أن مدرب النادى الملكى يرغب فى تغيير مركز لاعبه البرازيلى صاحب الـ18 عاما، ليلعب فى الجبهة اليمنى، على أن يتولى النجم البلجيكي اللعب فى جبهته اليسرى المفضلة، إذ يرغب زيدان فى إشراك فينيسيوس فى مراكز عديدة بالهجوم من أجل أن يتطور.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلى يعتقد أنه قادر على قبول التحدى فى الموسم المقبل، والتكيف مع المركز الجديد الذى قد يطلب منه مع الفريق، حيث يسعى زيدان لزيادة سرعة خط هجوم الفريق بتواجد هازارد، فينيسيوس بجانب الوافد الجديد لوكا يوفيتش.

وكان فينيسيوس قد لفت الأنظار إليه فى النصف الثانى من الموسم الماضى، بعد إعتماد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولارى، وقدم مستويات رائعة مع الفريق.

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