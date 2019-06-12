استفتاء صحيفة "ماركا".. نادال أفضل رياضي في تاريخ أسبانيا

تصدر نجم التنس رافائيل نادال، الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل رياضي في تاريخ البلاد، بحصوله على 65 ألف صوت .



وحل الدراج ميجيل أندوراين في المركز الثاني بـ25 ألف صوتًا، متفوقًا على نجم كرة السلة باو جاسول بفارق ضئيل من الأصوات.



وتواجد الدراج مارك ماركيز في المركز الرابع بـ24,600 صوت، متفوقًا على إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، ونجم ريال مدريد السابق الذي حصد 18,800 صوت.



وحل سائق فورمولا 1 السابق فرناندو ألونسو في المركز السادس، بـ16,500 صوت، بينما حلت كارولينا مارين لاعبة كرة الريشة في المركز السابع، بـ14 ألف صوت ، كما احتل قائد برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، المركز الثامن بـ13,400 صوت.



وجاء الدراج السابق أنخيل نيتو في المركز التاسع، بـ12,900 صوت، ثم كل من السباحة ميريا بيلمونتي ولاعب سباق الثلاثي خافيير جوميز نوفا، في المركز العاشر، بـ10,700 صوت لكل منهما.