الهلال السعودى يحسم التعاقد مع مدرب كرواتيا

بدأ موسى الموسى المرشح لرئاسة نادى الهلال السعودي في التحرك سريعًا، لتجهيز ملف المدرب الأجنبي الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.



تقارير سعودية كشفت عن دخول إدارة موسى الموسى فى مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب لقيادة الزعيم.



المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني الحالي لمنتخب كرواتيا، يأتي على رأس المرشحين على طاولة موسى الموسى.



وحصل الموسى على موافقة المدرب الكرواتى على توليه مهمة تدريب الزعيم الهلالي في الموسم الجديد.



وكان موسى الموسى قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى الهلال، حيث يتصارع مع فهد بن نافل على كرسي قيادة الزعيم.