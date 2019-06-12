برشلونة متمسك بضم دي ليخت رغم غضب الإدارة من اللاعب

أثار المدافع الهولندى الشاب ماتياس دى ليخت لاعب نادى اياكس فى غضب مسئولى نادى برشلونة الإسباني، خاصة فى ظل تأخر اللاعب فى تحديد وجهته المقبلة، على الرغم من الإتفاق السابق بين الطرفين.



ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه على الرغم من توصل نادى برشلونة لإتفاق مع دى ليخت على الإنضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، إلا أن اللاعب مازال يتلقى العديد من العروض، ويتفاوض مع عدة أندية، الأمر الذى يثير غضب إدارة البارسا من اللاعب.



أضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة أصبحت واضحة فى موقفها من صفقة المدافع الهولندى الشاب صاحب الـ19 عاما، أنها لن تقوم بأى تحرك جديد، خاصة وأن المفاوضات بين النادى ووكيل اللاعب متوقفة منذ شهر.



وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة دى ليخت مازالت مهمة لبرشلونة، ولكن إدارة النادى لن تدخل فى مزايدات، وهو ما تم إبلاغه به مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، الذى يبحث عن أفضل عرض مادى.



ويعد نادى باريس سان جيرمان الفرنسي الخطر الأكبر على برشلونة فى صفقة دى ليخت، خاصة فى ظل العرض المالى المغرى الذى تقدم له لضم اللاعب.