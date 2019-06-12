البحرين تطالب بتصدي المجتمع الدولي للإرهاب الإيراني

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء".



وأضاف عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل": "المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له".



يأتي هذا على خلفية إطلاق الحوثيون مقذوف على مطار أبها الدولي مما أوقع مالايقل عن 26 مدنيًا من بينهم 3 سيدات وطفل.



كما قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن مافعله الحوثيون انتهاكًا للمواثيق الدولية وتعهد بالرد القريب على الحوثيون لردعهم.



يذكر أن الناقلات النفطية السعودية قد تعرضت الأسابيع الماضية لمحاولة تفجير من ايران حيث زرعت الأخيرة ألغام بحرية.