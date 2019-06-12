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سياسي
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:31 ص

تحفظات "الصيادلة" على قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
السيد السعدني
dostor.org/2664243

أبدت نقابة الصيادلة تحفظات على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب والمحال للجنة.

وتتحفظ النقابة على عدد من المواد بمشروع القانون خصوصًا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقًا للتشريع الجديد، مؤكدة أن التشريع لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصًا الهيئة الوقابية، في ظل الهيمنة الموجدة من المجلس الأعلى للدواء، كما لم يذكر القانون الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محليا.

وطالبت النقابة بأن يكون رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون صيدليا، كما أكدت أن وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، ويجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا.

وطالبت بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لن يصلح على الإطلاق.

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