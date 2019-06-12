علاقة مصر بدول أفريقيا في أغنية بجلسة افتتاح منتدى مكافحة الفساد

ألقى الفنانون خالد سليم وأنوشكا ونهال نبيل أغنية خاصة بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، ومن إخراج بتول عرفة.



ومن المقرر أن يتم طرحه الأغنية فى الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب فى الأيام المقبلة.



وقال شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، إنه سعيد بالتعاون مع نجوم الغناء وخالد سليم وأنوشكا ونهال نبيل فى هذه الأغنية، موضحا أنها بمثابة عمل وطنى يشرف أى إنسان العمل فيه، حيث تتناول الأغنية علاقة مصر بباقى الدول الأفريقية من خلال المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وقت عرضها.