عون: استقلال القضاء مسئولية وحق للقضاة وضمانة لتحقيق العدالة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن استقلالية السلطة القضائية تعد مسئولية وحقًا للقضاة وتمثل ضمانة لتحقيق العدالة بمنأى عن أى اعتبارات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبنانى، اليوم الأربعاء، خلال الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء محكمة التمييز (المحكمة العليا في لبنان)، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووفود تمثل المحاكم العليا في عدد من الدول العربية والفرانكفونية.



ودعا عون جموع القضاة في لبنان- خصوصا محكمة التمييز- إلى الاجتهاد في سبيل تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق لمستحقيها، مؤكدًا أن كل متقاض من حقه أن ينال محاكمة ناجزة وسريعة وليس بها تسرع.



وأضاف: "كل عدالة متأخرة هي نقيض مفهوم العدالة، لا بل هي من قبيل الامتناع عن إحقاق الحق"، مشيرًا إلى أن العدل "طمأنينة للنفوس والأوطان، ويقي من الانزلاق إلى الفوضى والظلم والعنف".

