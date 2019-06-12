حقيقة استقالة مدير منتخب سوريا

نفى اللاعب الدولي السابق رضوان الشيخ حسن، مدير المنتخب السوري، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حول تقديمه استقالته من منصبه.



وقال الشيخ حسن في تصريحات صحفية: "كل ما يقال ويكتب عن استقالتي غير صحيح، أنا باقٍ في منصبي".



وكان المنتخب السوري خسر الخميس الماضي أمام إيران وديًا (5-0)، وأمس أمام أوزبكستان (2-0)، ضمن استعداده للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، ونهائيات أمم آسيا 2023.



يشار إلى أن اتحاد الكرة السوري أكد أن فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب، سيعقد غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج وديتي إيران وأوزبكستان وإستراتيجية العمل للمرحلة المقبلة.



