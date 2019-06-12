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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:22 ص

"الليتشي" تقتل 31 طفلًا في الهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2664218

لقى 31 طفلًا على الأقل في شمال الهند خلال الأيام العشرة الماضية بسبب مرض قاتل في الدماغ، يعتقد أنه مرتبط بمادة سامة موجودة في ثمار الليتشي، وفق ما أعلنه مسؤولو الصحة الهندية اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إنه تم الابلاغ عن الوفيات من مستشفيين في منطقة مظفربور بولاية بيهار المشهورة ببساتين ليتشي الخصبة.

وأضاف مسؤول الصحة البارز أشوك كومار سينغ لوكالة فرانس برس، إن الأطفال أظهروا جميعًا أعراض متلازمة التهاب الدماغ الحاد، مضيفًا أن معظمهم أصيبوا بفقدان مفاجئ للجلوكوز في دمائهم.

وتابع سينغ "أصدرت وزارة الصحة بالفعل نصيحة للناس لرعاية أطفالهم خلال فصل الصيف الحار عندما تكون درجة حرارة اليوم أعلى من 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)".

وتم علاج ما لا يقل عن 40 طفلًا آخر يشكون من أعراض مماثلة في وحدات العناية المركزة.

يذكر أن هذا المرض المعروف محليًا باسم شامكي بوخار قد أودى بحياة 150 شخصًا في عام 2014.

وفي عام 2015، قال باحثون أمريكيون إن مرض الدماغ يمكن أن يرتبط بمادة سامة موجودة في الفاكهة الغريبة.

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