"إعلامي الوزراء": العاصمة الإدارية تعرضت لموجة من الشائعات الكاذبة

قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الشائعات أكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ بسبب عدم وجود رقابة أو توثيق المعلومات، مضيفة أن المواطنين يروون من خلال الاستطلاعات أن بعض المواقع الأجنبية تروج الشائعات.



وأضافت "زغلول"، في كلمة لها بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها المقامة بمركز بحوث الشرطة، أن التعليم أكثر قطاع مستهدف من الشائعات خلال 2018، وللأسف هناك شائعات يتم نفيها وتعود مرة أخرى على السطح بعد صياغتها بشكل جديد، مثل شائعات خسائر قناة السويس.



وتابعت أن العاصمة الإدارية الجديدة تعرضت للعديد من الشائعات وتم الرد عليها 4 مرات، ولدينا شفافية في الرد على الشائعات وربما نستغرق بعض الوقت لجمع المعلومات اللازمة عن الشائعات وتفنيدها والرد عليها بمعلومات صحيحة.