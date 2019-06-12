وصول 7 وفود دبلوماسية إفريقية للمشاركة في منتدي شرم الشيخ لمكافحة الفساد

توافد على مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كبار الوفود الإفريقية المشاركة في المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، والذى تنطلق فاعلياته اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ، ويستمر على مدار يومين، تحت عنوان "التنمية تبدأ بالنزاهة".



وقالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل خلال الساعات الماضية، وفود إفريقية رفيعة المستوى، من دول ( الصومال ونيجيريا ونامبيا وغنينا ومالي وجزر القمر وجيبوتي والسنغال)، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة، وغادروا مباشرة على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ.



وتستضيف القاهرة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2018، أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، ويعكس المنتدى استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.