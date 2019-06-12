حادث تصادم مروع على طريق الأوتوستراد

شهد طرق الأوتوستراد حادثًا مروعًا، الأربعاء، حيث أصيب عدد كبير من المواطنين إثر تصادم 3 سيارات.



تلقى قسم شرطة المعصرة بقيادة المقدم أحمد إبراهيم رئيس المباحث، وإدارة مرور القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أوتوستراد المعصرة بعد تصادم سيارتين ميكروباص بسيارة ملاكي، نتج عنه إصابة العشرات وأنباء عن وجود وفيات.



على الفور انتقلت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة، لمعاينة موقع الحادث، وتم استدعاء سيارات تابعة لهيئة الإسعاف، وجار نقل المصابين إلى المستشفى العام لفحص الحالات.



وأكد مصدر أمني أن طريق الأوتوستراد يشهد عدد من حوادث السير يوميًا بسبب السرعة الزائدة لقائدي السيارات.



وأشار إلى أنه جار رفع حطام الحادث وسحب السيارات المتصادمة على أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور؛ لتسيير حركة المرور مرة أخرى ومنع التكدس.