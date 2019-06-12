القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
عالم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:21 ص

الاحتلال يفصل أسيرًا قاصرًا عن والده بأوامر من الشاباك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2664212

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت الفصل بين الأسير الطفل ربيع أبو ربيعة ووالده الأسير محمد، ونقل الابن إلى سجن آخر، وذلك امتثالا لأوامر وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أرادان وتوصيات جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن هذا القرار يأتي بعد قرار سابق للاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الابن، وهو من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، على الرغم من انتهاء مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهر على خلفية عملية "بركان" التي نفذها الشهيد أشرف نعالوة في أكتوبر الماضي، بزعم معرفته المسبقة بنية نعالوة لتنفيذ العملية.

وأضافت أن محكمة الاحتلال قررت بتاريخ 20 مايو الماضي رفع الحكم الصادر بحق الأسير ربيع من ثمانية أشهر إلى عامين، ونقله من سجن "جلبوع" -حيث يقبع والده- إلى "مجدو".

ولفتت الهيئة إلى أن الأب -الذي يقضي حكما بالسجن مدته 14 مؤبدا و50 عاما- كان قد ترك نجله ربيع عند اعتقاله بتاريخ 14 فبراير 2002 طفلا صغيرا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن "جلبوع" بعد اعتقال الابن البالغ من العمر 18 عاما على خلفية عملية "بركان"، حيث احتفل بعيد ميلاد نجله الثامن عشر داخل المعتقل.

في سياق آخر، أفادت هيئة الأسرى بأن الأسيرات القابعات في سجن "الدامون" الإسرائيلي هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، تحت شعار "إضراب الحرائر"، وذلك لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وقالت الهيئة -في بيان- إن الأسيرات سيضربن عن الطعام للمطالبة بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة (الخروج للساحة)، وإصلاح المرافق التالفة بالقسم، وإتاحة وجود مكتبة للأسيرات.

وأضافت أن المطالب تتضمن تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحل مشكلة "معبار هشارون" حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان الأسرى في سجن "عسقلان" أنهم سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجن بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

وحذرت الهيئة من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 4 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 4 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

الإسعاف تنقل طالبة ثانوية عامة بالهرم إلى المستشفى

بث مباشر.. المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد بقيادة الرئيس السيسى

حبس نجل صفوت الشريف سنة وتغريمه 500 ألف جنيه في التهرب الضريبي

أنباء عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بالهرم

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

ألبومات الصور

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

رياضة

«بابا» يعود إلى تشكيلة غانا في كأس الأمم الأفريقية

زيدان يخطط لضربة مزدوجة في ريال مدريد

استفتاء صحيفة "ماركا".. نادال أفضل رياضي في تاريخ أسبانيا

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

الرئيس نيوز

مدبولي:أول اجتماع لمجلس الوزراء في العلمين الجديدة يوليو القادم

أندونجو: مصر تستحق رئاسة الاتحاد الإفريقى تحت قيادة السيسى

برلماني يطلب زيادة أسهم صغار المستثمرين في البورصة

طارق فهمي: قمة دول الجوار الليبي ليست معنية بالخيارات الأمنية فقط

أبو الغيط يشارك فى اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

كشكول

حالة إغماء لطالبة بالثانوية العامة في بني سويف

ضبط طالب أثناء محاولته الغش بالمحمول في الامتحان بأسيوط

للعام السابع.. "خريجي أزهر الدقهلية" تطلق البرنامج التدريبي "طلائع الإيمان"

بالصور.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

حالة إغماء لطالبة بالثانوية العامة في أسيوط

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

احذر من إعطاء الكلب لحومًا من حفل الشواء

حقائب التسوق الورقية أم المصنوعة من القماش

المرض يهدد ما تبقى من فصيلة ببغاء كاكابو النيوزيلندى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎