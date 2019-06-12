الاحتلال يفصل أسيرًا قاصرًا عن والده بأوامر من الشاباك

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت الفصل بين الأسير الطفل ربيع أبو ربيعة ووالده الأسير محمد، ونقل الابن إلى سجن آخر، وذلك امتثالا لأوامر وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أرادان وتوصيات جهاز الأمن العام "الشاباك".



وأوضحت الهيئة -في بيان- أن هذا القرار يأتي بعد قرار سابق للاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الابن، وهو من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، على الرغم من انتهاء مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهر على خلفية عملية "بركان" التي نفذها الشهيد أشرف نعالوة في أكتوبر الماضي، بزعم معرفته المسبقة بنية نعالوة لتنفيذ العملية.



وأضافت أن محكمة الاحتلال قررت بتاريخ 20 مايو الماضي رفع الحكم الصادر بحق الأسير ربيع من ثمانية أشهر إلى عامين، ونقله من سجن "جلبوع" -حيث يقبع والده- إلى "مجدو".



ولفتت الهيئة إلى أن الأب -الذي يقضي حكما بالسجن مدته 14 مؤبدا و50 عاما- كان قد ترك نجله ربيع عند اعتقاله بتاريخ 14 فبراير 2002 طفلا صغيرا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن "جلبوع" بعد اعتقال الابن البالغ من العمر 18 عاما على خلفية عملية "بركان"، حيث احتفل بعيد ميلاد نجله الثامن عشر داخل المعتقل.



في سياق آخر، أفادت هيئة الأسرى بأن الأسيرات القابعات في سجن "الدامون" الإسرائيلي هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، تحت شعار "إضراب الحرائر"، وذلك لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.



وقالت الهيئة -في بيان- إن الأسيرات سيضربن عن الطعام للمطالبة بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة (الخروج للساحة)، وإصلاح المرافق التالفة بالقسم، وإتاحة وجود مكتبة للأسيرات.



وأضافت أن المطالب تتضمن تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحل مشكلة "معبار هشارون" حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام.



وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان الأسرى في سجن "عسقلان" أنهم سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجن بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر أبريل الماضي.



وحذرت الهيئة من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.