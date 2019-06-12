منتخب السيدات الأمريكى يواجه انتقادات عقب مباراة الأرقام القياسية أمام تايلاند

واجه المنتخب الأمريكي انتقادات إثر مواصلة لاعباته الاحتفال بالأهداف حتى النهاية خلال المباراة التي تغلب فيها على نظيره التايلاندي 13 / صفر مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليًا فى فرنسا.



ووجه البعض الانتقادات للفريق الأمريكي بسبب احتفال لاعباته بكل هدف حتى بعد الهدف العاشر خلال المباراة.



وقالت ألكيس مورجان، التي سجلت خمسة من أهداف المنتخب الأمريكي في المباراة: "لقد خضنا المباراة برغبة استعراض قدراتنا. وكل هدف في هذه البطولة يحمل أهمية".



وحقق المنتخب الأمريكى حامل اللقب، أمس أكبر انتصار في تاريخ مونديال السيدات.



وسجلت مورجان خماسية خلال مباراة واحدة في مونديال السيدات لتعادل الرقم القياسي المسجل باسم مواطنتها ميشيل آكرز في مباراة دور الثمانية بنسخة عام 1991 أمام تايوان.



وحطم المنتخب الأمريكي، المتوج بلقب مونديال السيدات ثلاث مرات، الرقم المسجل في نسخة 2007 عندما تغلب المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 11 / صفر.



وفي كأس العالم للرجال، لم يسبق لأي منتخب الفوز بأكثر من تسعة أهداف.