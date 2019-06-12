الولايات المتحدة تحقق رقما قياسيا تاريخيا في مونديال السيدات

حقق المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات أمس الثلاثاء أكبر نتيجة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات بتغلبه على تايلاند بنتيجة 13 صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات لنسخة هذه البطولة من العام الجاري.



وشهدت المباراة تألق اللاعبة أليكس مورجان، لاعبة نادي أورلاندو برايد الأمريكي، بعد أن سجلت خمسة أهداف في الدقائق 12 و53 و74 و81 و87.



وجاءت الأهداف الأخرى بأقدام اللاعبات روز لافيل في الدقيقتين 20 و56 وليندساي هوران في الدقيقة 32 وسام ميويس في الدقيقتين 50 و54 وكارلي لويد في الدقيقة 92 وميجان رابينوي في الدقيقة 79 ومالوري بيو في الدقيقة 84.



يذكر أن الشوط الأول انتهى بنتيجة 3 صفر للمنتخب الأمريكي، فيما أحرزت الأهداف العشرة الأخرى في الشوط الثاني.



وسجلت مورجان في مباراة أمس رقما قياسيا شخصيا جديدا لها بعد أن نجحت في إحراز أهداف في المباراة الخامسة لها على التوالي في مونديال السيدات، لتتساوى في هذا الصدد مع النرويجية ليندا ميدالين والألمانيتين بيرجيت برينز وهيدي مور.



وبذلك، حقق المنتخب الأمريكي، بطل العالم أربع مرات، أكبر نتيجة في تاريخ مونديال السيدات متفوقا على النتيجة القياسية السابقة التي حققها المنتخب الألماني أمام الأرجنتين (11 صفر) في مونديال الصين 2007.



كما حقق رقما قياسيا أيضا في عدد اللاعبات اللاتي نجحن في تسجيل أهداف في مباراة واحدة، حيث كانت ألمانيا صاحبة الرقم القياسي القديم (ست لاعبات) وكان ذلك في مباراتها أمام ساحل العاج في 2015، بجانب النرويج التي حققت نفس الإنجاز في عام 1999 أمام كندا.



وتلتقي الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد المقبل مع تشيلي على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، فيما تواجه تايلاند المنتخب السويسري في نفس اليوم.