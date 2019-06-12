بعد دفعه 25 مليون جنيه.. انقضاء دعوى التهرب الضريبي ضد أحمد عز

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بتغريم أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، 12 مليون و500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ ممثال كتعويض، عن تهربه الضريبي ليصبح إجمالي المبلغ 25 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وسداد المبلغ.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي وسكرتارية محمد صبحي.



ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.