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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:16 ص

إصابة طالبة بحالة إغماء فى امتحان اللغة الانجليزية ببنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2664198

تعرضت طالبة بالثانوية العامة، اليوم الأربعاء، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس مركز ببا جنوب بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجنة طالبة وتدعى "نورهان.ن.م" 19 سنة، بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان اللغة الانجليزية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

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