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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:09 ص

احذر من إعطاء الكلب لحوم من حفل الشواء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2663980

أي شخص يمتلك كلبا ويقيم حفل شواء يعلم جيدا كم يرغب حيوانه الأليف في مشاركة الجميع في تناول ما يأكلونه من الريش أو شرائح البفتيك أو النقانق التي تنبعث منها كلها رائحة شهية.

ولكن يجب أن تظل قويا لأن هذه المأكولات غالبا ما تكون مملحة ومتبلة بكثير من البهارات الأخرى والأعشاب التي يمكن أن تكون سيئة للكلب.

ويمكن للملح خصوصا أن يهيج معدة الكلب وسوف يشعر بالعطش أكثر من المعتاد وهذا سيكون مجهدا لقلبه وكليتيه. أما بالنسبة للكلاب الأكبر أو ذات الأمراض المزمنة يمكن أن يكون الأمر مميتا.

وللبصل والثوم أثر سلبي على الخلايا الحمراء في الكلاب وبالتالي ابعد عنها اللحوم المتبلة.

كما أنها ليست فكرة جيدة إعطاء الكلب البقايا، لأن العظم المشوي يمكن أن يتكسر في المعدة ويمكن أن يتسبب في ضرر خطير.

ولا تعلم الكلاب هذا حدسيا، بالطبع، وقد يشتهون ون اللحوم التي مازالت معبأة. وهذا يمكن أن يكون خطيرا، كما أن بعض المعلبات قد تكون صعبة الهضم مما يؤدي إلى انسداد معوي.

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