طلاب الثانوية يتفاعلون مع تسريب الامتحان بـ"الواتس آب"

تفاعلت جروبات "الواتس آب" مع طلبة الثانوية العامة بعد تسريب أجزاء من امتحان، بإرسال إجابات الأسئلة التي تم تسريبها، وبدأ الطلاب في التفاعل معها.



كانت بعض صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسئلة زعمت أنها من امتحان اللغة الانجليزية، للصف الثالث الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من زمن الامتحان.



وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ669749 طالبا وطالبة منهم 264653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالبا وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.