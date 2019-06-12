التموين: رصيد مصر من السكر يكفي 8 أشهر

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد مصر من السكر يكفي لتغطية استهلاك 8 أشهر، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري من السكر يتفاوت ما بين الـ 230 إلى 240 ألف طن شهر.



جاء ذلك خلال ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للسكر بحضور رؤساء شركات الإنتاج وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي وزارة الزراعة ومصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وكبريات الشركات التجارية المتخصصة.



واستعرض الاجتماع، موقف أرصدة السكر بشركات إنتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفي استهلاك 8 أشهر، وأن معدل الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230- 240 ألف طن شهريًا.



يذكر أن مصانع إنتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الإنتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.



ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الفترة المقبلة والتي سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع ان تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضي.



وقد تم التوافق على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر وذلك لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.