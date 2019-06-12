الإسكان والآثار والجيزة يتابعون تطوير سقارة والمتحف المصرى الكبير

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع وزير الآثار، ومحافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير مناطق سقارة، والفسطاط وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصرى الكبير، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به وممثلى الجهات المعنية.



وبالنسبة لمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، أوضحت وزارة الإسكان، أنه جارٍي تنفيذ أعمال التكريك والتطهير للبحيرة، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا، حيث تم البدء فى تنفيذ الأعمال بعد انتهاء استشارى المشروع من تحديد إحداثيات وشكل البحيرة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع استشارى المشروع على الانتهاء من أعمال تخطيط المنطقة المحيطة بالبحيرة، وأعمال تصميم المنشآت بها، بنهاية شهر يونيو الجارى.



وأوصت الآثار، بإشراك المستثمرين فى تحديد الأنشطة الملائمة والجاذبة للسياح، بالمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، بما يساهم فى توفير جميع الخدمات السياحية الأساسية بتلك المنطقة.



وأشارت الإسكان إلى أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية لمشروع تطوير منطقة سقارة، قبل نهاية شهر يونيو، كما تم عرض مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وستكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة.