قلق بين أهالي طالبات الهرم بعد تسريب أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية

سيطرت حالة من التوتر والقلق على أولياء أمور طالبات مدرستي الشهيد محمد محمود عبدالعزيز، وأسامة أحمد محمد "أم الأبطال سابقا" بعد تداول أنباء حول تسريب بعض أجزاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية العامة.



وأعلنت بعض صفحات الغش الإلكتروني عن تسريب بعض أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية بعد 20 دقيقة من بدء الامتحان.



وبدأ طلاب الثانوية العامة بالهرم اليوم الأربعاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية في التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.