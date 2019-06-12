التوك توك والموتوسيكل وسائل مواصلات طلاب الثانوية العامة

تنوعت وسائل المواصلات التي يأتي يذهب بها طلاب الثانوية العامة للامتحان، إلا أن كان التوك التوك والدراجة النارية هما الوسيلة الأسرع والأكثر انتشارا بين الطلاب والأهالي، حيث حرص البعض على تأجير التوك توك للوصول سريعا والبعض الآخر من الأهالي قاموا بتوصيل أبناءهم بالموتوسيكل الخاص بهم.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



واعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالبا وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.