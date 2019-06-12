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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:43 ص

سلطات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واسعة في محيط حاجز قلنديا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2663923

قامت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال شهود عيان ان الحملة شملت هدم بناية، ومنشآت تجارية من "الصفيح"، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.

وتسببت إجراءات سلطات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها إلى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي، وحاول السائقون استخدام طرق ترابية قرب جدار الفصل العنصري أو منطقة الكسارات لتجاوز الأزمة التي عرقلت وصول المواطنين والطلبة إلى مراكز أعمالهم، ومدارسهم، ومعاهدهم.

وحاجز قلنديا هو حاجز إسرائيلي عسكري يقع قرب بلدة قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية، حيث أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 ليكون الحاجز الرئيسي الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن القدس، وليشكل أحد المداخل القليلة للأخيرة من جهة الضفة الغربية والتي تتحكم بحركة الفلسطينيين ضمن جدار الفصل.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين عبور هذا الحاجز باستثناء سكان شرقي القدس وحملة تصاريح الدخول إلى إسرائيل، شرط إخضاعهم للتفتيش. كما يعتبر وفقا لمنظمات حقوقية أحد أكثر الحواجز الإسرائيلية اكتظاظا وإذلالا من بين حوالي 100 حاجز إسرائيلي دائم في الضفة الغربية، حيث يعبر منه أعداد كبيرة من فلسطينيي شمال ووسط الضفة الغربية يوميا للعمل في القدس وداخل إسرائيل، أو لأمور أخرى كالتنقل أو العبادة، يتكدسون لساعات في طوابير طويلة.

في سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن وبركسات وحظائر أغنام في منطقة الراس الأحمر بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.

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