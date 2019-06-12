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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:43 ص

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علي عواد
dostor.org/2663921

أصيب شخصان صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق المطار، وسط مدينة الغردقة، وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام.

تلقت غرفة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق المطار وسط مدينة الغردقة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة، ورفع السيارتين لفتح الطريق ومرور السيارات بمعرفة إدارة المرور.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي مطلع بمستشفى الغردقة العام، أن الحالتين مستقريتين وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات، وجارِ إسعافهما.

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