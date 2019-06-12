سفير مصر في واشنطن يحتفل بإطلاق خط الطيران المباشر

استضاف السفير المصري في واشنطن ياسر رضا وحرمه حفل استقبال، الليلة الماضية، في غرفة التجارة الأمريكية، وذلك للاحتفال بإطلاق رحلات "مصر للطيران" في واشنطن.



وأشارت السفارة المصرية بالولايات المتحدة أنه للمرة الأولى تم تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وواشنطن، من خلال من خلال طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا عل متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وبمناسبة افتتاح خط واشنطن طرحت الشركة تخفيضًا يصل إلى 25% على رحلاتها اعتبارًا من اليوم ويستمر هذا التخفيض حتى 20 يونيو الجاري.



وكان السفير ياسر رضا قد شارك، في 8 يونيو الجاري، في الاحتفال بهبوط أول طائرة لمصر للطيران في مطار واشنطن دالاس الدولي

