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مصر
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:42 ص

سفير مصر في واشنطن يحتفل بإطلاق خط الطيران المباشر

سفير مصر في واشنطن
ألفت الكحلي
dostor.org/2663919

استضاف السفير المصري في واشنطن ياسر رضا وحرمه حفل استقبال، الليلة الماضية، في غرفة التجارة الأمريكية، وذلك للاحتفال بإطلاق رحلات "مصر للطيران" في واشنطن.

وأشارت السفارة المصرية بالولايات المتحدة أنه للمرة الأولى تم تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وواشنطن، من خلال من خلال طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا عل متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وبمناسبة افتتاح خط واشنطن طرحت الشركة تخفيضًا يصل إلى 25% على رحلاتها اعتبارًا من اليوم ويستمر هذا التخفيض حتى 20 يونيو الجاري.

وكان السفير ياسر رضا قد شارك، في 8 يونيو الجاري، في الاحتفال بهبوط أول طائرة لمصر للطيران في مطار واشنطن دالاس الدولي

سفير مصر في واشنطن يحتفل بإطلاق خط الطيران المباشر
سفير مصر في واشنطن يحتفل بإطلاق خط الطيران المباشر
سفير مصر في واشنطن يحتفل بإطلاق خط الطيران المباشر
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