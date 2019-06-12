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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:37 ص

المرض يهدد ما تبقى من فصيلة ببغاء كاكابو النيوزيلندى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2663909

بعد موسم تربية وفير للببغاء الليلي النيوزيلندي المهدد بالانقراض "كاكابو"، يهدد مرض فطري بقاء هذه الفصيلة من الببغاوات المعرضة للانقراض بالفعل.

ونفق سبعة طيور من ببغاء كاكابو في الشهور الأخيرة بسبب داء الرشاشيات الذي يصيب الجهاز التنفسي، حسبما قالت اليوم الأربعاء حديقة حيوان أوكلاند التي نفق بها فرخ عمره 100 يوم من ببغاء الكاكابو أمس الثلاثاء.

وقال أندرو ديجبي، مستشار العلوم في برنامج استعادة الكاكابو التابع للإدارة النيوزيلندية المعنية بالمحافظة على البيئة: "في الوقت الحالي، هناك 16 طائرا تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بداء الرشاشيات، لذا فمن غير المرجح أن يكون هذا الفرخ هو آخر الطيور التي نفقدها".

واقترب الببغاء السمين، الذي لا يطير، من خطر الانقراض بشدة فى السابق. وفي تسعينيات القرن الماضي، كان هناك فقط نحو 50 طائرا من الببغاء النادر.

ويوجد حاليا 142 طائرا بالغا من الكاكابو على قيد الحياة، وقد احتمى جميعهم من الحيوانات المفترسة في جزيرة كودفيش النائية، وجزيرة أنكور.

وعمل فريق يضم أكثر من 100 عالم وحارس ومتطوع بلا كلل لجعل هذا العام أكبر موسم تربية على الإطلاق.

وأنتجت الخمسين أنثى المتبقية 249 بيضة، فقس منها 77 فرخا. ونفق خمسة من الأفراخ حتى الآن بسبب داء الرشاشيات، مع طائرين بالغين.

وقالت حديقة حيوان أوكلاند في بيان إنه "بالرغم من العدد القياسي من الأفراخ التي خرجت للحياة هذا العام، تعرضت طيور الكاكابو لداء الرشاشيات - وهو مرض منتشر في كل مكان في البيئة ومن الصعب تشخيصه ومن الأصعب علاجه".

ويوجد ما مجموعه 35 طائر كاكابو حاليا يتلقون الرعاية البيطرية للفحص أو العلاج في 3 مستشفيات بيطرية في أنحاء نيوزيلندا.

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