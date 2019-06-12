حمى الخنازير الإفريقية تهاجم كوريا الشمالية

قالت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أنها تتخذ إجراءات طارئة لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى، وذلك بعد أسابيع من تأكيد تفشي المرض في البلد المنعزل.



في الشهر الماضي، أبلغت بيونج يانج المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن 77 من أصل 99 خنازير توفوا بسبب المرض في مزرعة بالقرب من الحدود الصينية، وفقا لوزارة الزراعة.



أعربت سيول عن قلقها إزاء احتمال انتشار المرض عبر الحدود وعرضت مرارًا تقديم المساعدة في جهود الحجر الصحي، لكنها قالت إن بيونج يانج لم تستجب بعد.



فيما ذكرت صحيفة رودونج سينمون الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أن جهود الحجر الصحي على مستوى البلاد جارية، بما في ذلك تطهير المزارع وحظر توزيع منتجات لحوم الخنزير.



كما قالت: "إن الجهود الوقائية الطارئة جارية في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية".