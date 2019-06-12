تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسئلة زعمت أنها من امتحان اللغة الانجليزية، للصف الثالث الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من زمن الامتحان.



وأوضحت الصور المتداولة عن أن سؤال التعبير "البرجراف" جاء عن موضوع التكنولوجيا.



وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة وتتبع مصدرها إذا ثبت صحتها، مؤكدة أن تداول بعض أسئلة الامتحان بعد وصوله للطلاب لا يعني تسريبه.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.