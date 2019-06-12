بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء ، المنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد، الذي يعقد على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ، ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية.



ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول من 51 دولة إفريقية هي أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، ساوتومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطي، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، إريتريا، غينيا، تنزانيا وزامبيا.



يعد الهدف الرئيسي للمنتدى هو تشجيع الدول الإفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث، كما يمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في هذا المجال.



وتأتي استضافة مصر للمنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لاشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه انجازات ملموسة، وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد في كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد التي تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة بما يؤدي إلي استمرار معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.