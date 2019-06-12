موقع كورى شمالى يحمل الولايات المتحدة مسئولية فشل قمة هانوى

حمل موقع دعائي كوري شمالي اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة مسئولية فشل قمة هانوي التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيتنام في فبراير الماضي.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أوري مينجوك كيري- وهو موقع دعائي على شبكة الإنترنت- أفاد بأن ما ينتظره العالم فيما يتعلق بالمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، هو إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة ردا على الإجراءات النشطة التي اتخذتها كوريا الشمالية مع حسن النية.



وحمل الموقع الولايات المتحدة مسئولية فشل القمة الثانية في هانوي (التي عقدت في 27 فبراير 2019)، مؤكدا أن كوريا الشمالية التزمت ببنود بيان 12 يونيو من العام الماضي المشترك بين الدولتين.



وكانت كوريا الشمالية قد حثت الولايات المتحدة- في بيان على لسان متحدث وزارة الخارجية في 4 يونيو- على التخلي عن أسلوبها الحالي وتقديم اقتراح جديد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، محذرة من أن صبرها بدأ في النفاد.