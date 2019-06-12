"جابان ديسبلاى" اليابانية تعتزم شطب 1200 وظيفة

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية "جابان ديسبلاي" اعتزامها شطب حوالي 1200 وظيفة وتقليص حجم قطاع مكونات الأجهزة المحمولة، في إطار محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من مستثمرين صينيين وتايوانيين.



وذكرت الشركة اليابانية المتعثرة أنها تعتزم إغلاق أو بيع أحد مصانعها منخفضة الأداء في حين سيتم خفض أجور باقي العاملين في الشركة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "جابان ديسبلاي" التي تورد الشاشات لهواتف "آي فون" الذكية التي تنتجها "آبل" الأمريكية، كانت قد وافقت في أبريل الماضي على تلقي حزمة تمويل بقيمة 117 مليار ين من مجموعة شركات صينية وتايوانية ومؤسسة "نتورك كورب أوف جابان" المدعومة من الحكومة اليابانية.



ومن المنتظر إتمام الاتفاق على هذه الخطة خلال الأسبوع الحالي.



يذكر أن "جابان ديسبلاي" تسجل خسائر متواصلة على مدى الأعوام المالية الخمس الماضية، على خلفية تراجع الطلب على منتجاتها والتحولات التكنولوجية التي تشهدها السوق، حيث ينكمش سوق الهواتف الذكية، في حين تحولت شركة "آبل" وهي أحد أكبر عملاء الشركة اليابانية نحو استخدام شاشات تعمل بتكنولوجيا "الصمام الضوئي الثنائي العضوي" التي لا تنتجها "جابان ديسبلاي" بكميات كبيرة.

