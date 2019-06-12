رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى النرويج

وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن إلى العاصمة النرويجية أوسلو أمس الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولته الرسمية التي تستغرق أسبوعًا في منطقة شمال أوروبا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.



ومن المتوقع أن يعرض مون أفكاره حول عملية السلام بين الكوريتين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي في خطاب يلقيه في جامعة أوسلو اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانعقاد أول قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وسوف يعقد مون الذي يعد أول رئيس كوري جنوبي يزور النرويج بصفته الرسمية، محادثات مع رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، حيث يسعى للحصول على دعم قوي لمبادرة السلام الكورية التي طرحتها حكومته.



وبعد ذلك سيستقل مون سفينة الدعم والإمداد الكورية الجنوبية التي تستخدمها القوات البحرية النرويجية في بيرغن، ثاني أكبر مدن النرويج.



ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي منزلًا تابعًا للمؤلف النرويجي الكبير إدوارد غريغ، قبيل مغادرته متوجها إلى ستوكهولم عاصمة السويد في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد غادر بلاده الأحد الماضي للقيام بجولة في منطقة أوروبا شملت فنلندا أيضا إلى جانب النرويج والسويد حيث سعى لتعميق الشراكات مع هذه الدول بشأن السلام والابتكار والنمو الشامل.



ومن المقرر أن يعود مون لكوريا الجنوبية الأحد المقبل.