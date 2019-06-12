القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
عالم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:23 ص

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى النرويج

الرئيس الكوري الجنوبي،
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي
وكالات
dostor.org/2663880

وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن إلى العاصمة النرويجية أوسلو أمس الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولته الرسمية التي تستغرق أسبوعًا في منطقة شمال أوروبا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعرض مون أفكاره حول عملية السلام بين الكوريتين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي في خطاب يلقيه في جامعة أوسلو اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانعقاد أول قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وسوف يعقد مون الذي يعد أول رئيس كوري جنوبي يزور النرويج بصفته الرسمية، محادثات مع رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، حيث يسعى للحصول على دعم قوي لمبادرة السلام الكورية التي طرحتها حكومته.

وبعد ذلك سيستقل مون سفينة الدعم والإمداد الكورية الجنوبية التي تستخدمها القوات البحرية النرويجية في بيرغن، ثاني أكبر مدن النرويج.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي منزلًا تابعًا للمؤلف النرويجي الكبير إدوارد غريغ، قبيل مغادرته متوجها إلى ستوكهولم عاصمة السويد في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد غادر بلاده الأحد الماضي للقيام بجولة في منطقة أوروبا شملت فنلندا أيضا إلى جانب النرويج والسويد حيث سعى لتعميق الشراكات مع هذه الدول بشأن السلام والابتكار والنمو الشامل.

ومن المقرر أن يعود مون لكوريا الجنوبية الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 4 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 4 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

بعد إيقافها لشهر كامل.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية اليوم

كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بـ"التخلى عن سياستها العدائية"

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12/ 6/ 2019

إجراءات استخراج بدل فاقد من بطاقة التأمين الصحى

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12/ 6/ 2019

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

ألبومات الصور

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

رياضة

إينو: الأرض والجمهور مفتاح فوز منتخب مصر باللقب القاري

كأس أمم أفريقيا 2019.. صراع كروي بين شمال القارة وغربها

منتخب غينيا يتسلح بديناميكية نابي كيتا في أمم أفريقيا

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12/ 6/ 2019

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

الرئيس نيوز

تجديد 400 محطة أتوبيس نقل عام استعدادا لبطولة أفريقيا

«الهجرة» تحث الشباب على مشاهدة فيلم «الممر»

توافد الوزراء والضيوف لمركز مؤتمرات شرم الشيخ لحضور منتدى مكافحة الفساد

الأحد.. انطلاق ملتقى بُناة مصر برعاية الرئيس السيسي ومشاركة إفريقية وعربية

مع قرب ذكرى "خاشقجي".. واشنطن توجه خطابا للسعودية

كشكول

بعد إلغاء لجان ولاد الأكابر .. "سوهاج": تدابير جدبدة لمنع الغش بالثانوية

معلمو "الإنجليزية": الامتحان حلو.. وسؤال الاختياري مطمئن

أولياء أمور"أم المؤمنين": تسريب أسئلة الإنجليزي "مهزلة"

"عزيز" يتفقد استراحة الاطباء ويجتمع بالنواب الاداريين بمستشفي سوهاج الجامعي

أولياء الأمور بين الدعاء والقلق بمحيط مدرسة الأوقاف بإدارة العجوزة

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

احذر من إعطاء الكلب لحوم من حفل الشواء

حقائب التسوق الورقية أم المصنوعة من القماش

المرض يهدد ما تبقى من فصيلة ببغاء كاكابو النيوزيلندى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علماء يطورون مادة نانوية لتشخيص وعلاج السرطان بدون كيماوي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎