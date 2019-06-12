انطلاق امتحان اللغة الانجليزية بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات

انطلق منذ قليل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، اليوم الثالث من الامتحانات الصف الثالث الثانوي، وقد أغلقت المدرسة أبوابها في تمام التاسعة صباحا، مع استمرار توافد الطلاب والدخول لتأدية الامتحان.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.





وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

