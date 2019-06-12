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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:18 ص

3 وجوه جديدة ترفع عدد المشاركين في كأس الأمم الإفريقية إلى 42 منتخبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2663871

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الأسابيع المقبلة، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي.

وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى.

ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32) التي تقام في مصر من 21 حزيرانيونيو الحالي إلى 19 تموزيوليو المقبل.

وخلال تاريخ البطولة الممتد عبر أكثر من ستة عقود، شهدت النهائيات مشاركة 42 منتخبا مختلفا بما فيها المنتخبات الثلاثة التي تشارك للمرة الأولى في نسخة 2019.

ويتساوى عدد الوجوه الجديدة في نسخة 2019 مع عدد الوجوه الجديدة التي شهدتها نسخ 1965 و1996 و2004 و2012 حيث شهدت كل من هذه النسخ مشاركة ثلاثة وجوه جديدة وهو نفس العدد الذي بدأت به البطولة في نسختها الأولى عام 1957.

لكن النسخة التي تستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي لأكبر عدد من الوجوه الجديدة هي نسخة 1972 في الكاميرون حيث شهدت مشاركة أربعة منتخبات للمرة الأولى وهي منتخبات المغرب ومالي وتوجو وكينيا.

وفي المقابل، شهدت نسخ 1962 و1963 و1968 و1970 و1974 و1994 مشاركة منتخبين فقط للمرة الأولى.

كما شهدت نسخ 1978 و1980 و1982 و1984 و1986 و1998 و2013 و2017 مشاركة منتخب واحد جديد فقط في النهائيات.

وخلت نسخ 1959 و1976 و1988 و1990 و1992 و2000 و2002 و2006 و2008 و2010 من أي وجوه جديدة.

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