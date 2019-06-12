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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:16 ص

توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمطروح

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
مطروح _ ياسمين شعيب
dostor.org/2663869

توافد طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بمحافظة مطروح، صباح اليوم الأربعاء، على اللجان الامتحانية لكي يؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تستمر لمدة ثلاث ساعات وسط تكثيفات أمنية مشددة.

وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح، أن غرفه العمليات لم تتلقى أى شكاوى أو أعمال شغب خلال الامتحانات السابقة، مشيرا إلى أنه يتم توفير جميع سبل الراحة للطلاب لكي يؤدون الامتحان في أجواء هادئة ومناسبة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.

توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمطروح
توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمطروح
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