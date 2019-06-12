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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:31 ص

توافد طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج (صور)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
سوهاج محمود عبد العال
dostor.org/2663817

بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، وهو ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن 21 ألف و839 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمادة اللغة الإنجليزية والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وتم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

توافد طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج (صور)
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