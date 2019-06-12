طلاب الثانوية بالبحر الأحمر يستعدون لامتحان اللغة الإنجليزية

يستعد طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بعد قليل، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء.



وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت السبت، الماضي بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.