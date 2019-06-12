"شهر بدور" شعار اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية عازمة بقوة على القضاء على ظاهرة "ختان الإناث".



يأتي ذلك تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، حيث تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، حملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءًا من 13 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو 2019.



وأشارت "العشماوي" إلى أنه تم اختيار هذا الاسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة "بدور" والتي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان في عام 2007، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين، ولذلك تم إعلان هذا اليوم ليكون اليوم الوطني لرفض هذه الجريمة التي تشهدها أطفالنا من الفتيات.



كما أكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل على مدار أعوام عديدة على مناهضة تلك الجريمة وذلك من خلال عدة برامج واستراتيجيات كان لها تأثير قوي في كسر حاجز الصمت حول ممارسة ختان الإناث من خلال الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة " المرئية والمسموعة والمقروءة" مما ساهم في زيادة الوعي والمعرفة من خلال المعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، كما ساعد ذلك علي ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.



وذكرت جهود الحكومة المصرية في تغليظ عقوبة ختان الإناث في عام 2016 لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم، مؤكدة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل كافة الاستفسارات أو البلاغات عن أي حالات خاصة بختان الإناث في سرية تامة.



وشددت على أن ختان الإناث هو موروث ثقافي متجذر لذا وجب توحيد كافة الجهود لمناهضة تلك الجريمة وهو ما تم من خلال إنشاء لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث وذلك برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والتي عقدت أولى اجتماعاتها 20 مايو الماضي بحضور ممثلي جميع الجهات والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.



ومن جانبها الدكتورة مايا مرسى أن "حملة شهر بدور " تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلسين "القومى للمرأة" و"الطفولة والأمومة" وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، مشيرة إلى ان اللجنة هدفها الرئيسي تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.



كما تتضمن أنشطة الحملة أيضًا تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات وإقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب.



كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الإذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.