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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:23 ص

توافد طلاب الثانوية على اللجان لمراجعة "الإنجليزي" قبل الدخول بالوادي الجديد

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
الوادي الجديد : محمد علي مهدي
dostor.org/2663810

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد، على لجان الامتحان، لمراجعة اللغة الإنجليزية قبل الدخول لأداء ثالث امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طلاب وطالبات تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية.

وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب الى اللجان كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أية مؤثرات خارجية ومكبرات صوت تعكر صفو الطلاب داخل اللجان وتفقد من تركيزهم

وأكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى تجهيز 4 لجان مركز الخارجة، وفى مركز الداخلة 3 لجان امتحانية بالإضافة الى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.

وأكد التداوى، وجود سيارة الإسعاف مجهزة ومستمرة بصورة دائمة وسيارة شرطة لتأمين اللجان من الخارج تحسبا لحدوث أية طوارئ

توافد طلاب الثانوية على اللجان لمراجعة "الإنجليزي" قبل الدخول بالوادي الجديد
توافد طلاب الثانوية على اللجان لمراجعة "الإنجليزي" قبل الدخول بالوادي الجديد
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