توافد طلاب الثانوية على لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالغربية

بدأ منذ قليل توافد الطلاب بمحافظة الغربية، على لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، وينتهى فى الثانية عشر، ليحصل بعده طلاب القسم الأدبى على راحة يوم السبت القادم، بينما يستمر طلاب القسم العلمى بمادة الرياضة التطبيقية (الإستاتيكا).



وأكد بعض الطلبة، أن اللغة الأجنبية الأولى والتى يغلب فيها دارسي اللغة الإنجليزية على باقي اللغات، هى أحد أهم المواد ومن أكثر المواد التى تسبب لهم الخوف والقلق، متمنين أن تكون الإمتحانات غير تعجيزية وفى مستوى الطالب المتوسط.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، واستمرت يوم الإثنين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.



من جانبه قال محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن.



وأضاف "حماد" أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية مدة الامتحانات.



وقال وكيل الوزارة، إنه توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.



كما تم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين إلى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.