طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالإسكندرية اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 48 ألف طالب على مستوى المحافظة.



وانطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم السبت 8 يونيو، وأدي طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء.



واستعدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.



وأوضح مصطفي العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات ).