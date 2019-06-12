طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج

يستعد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بعد قليل، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء.



يذكر أن 21 ألف و 839 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمادة اللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى و تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم