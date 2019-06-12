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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:14 ص

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وسام عطية
dostor.org/2663801

يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، اليوم الاربعاء، في مادة اللغة الاجنبية الأولي.

وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات إنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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