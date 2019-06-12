الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في بلدة اذنا غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت الشاب حسان زياد حسان (20 عاما) وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه عمران الرجبي (45 عاما) على حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي، وراشد يوسف جرادات من بلدة سعير شرق الخليل، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.



كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن وبركسات وحظائر أغنام في منطقة الراس الأحمر بالأغوار الشمالية.



وأفاد مراسل وكالة وفا نقلا عن شهود عيان، إن جرافات الاحتلال هدمت هذه المنشآت التي تعود للمواطنين علّام بني عودة، وبكر بني عودة.



