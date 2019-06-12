الصين تدعو المجتمع الدولي للقضاء على أسباب الصراعات المسلحة

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي، المجتمع الدولي إلى القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع المسلح من أجل معالجة قضية المفقودين فى الصراعات المسلحة بشكل كامل.

وقال شيوي – في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين والمفقودين في الصراعات المسلحة ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- "إنه يتعين على مجلس الأمن الوفاء بجدية بمسؤوليته الأساسية إزاء صيانة السلام والأمن الدوليين من خلال الدعم القوي لحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور والمفاوضات السياسية لمنع النزاعات وحلها سلميا وتقليل النزاعات المسلحة."

وأضاف شيوي أنه منذ عقود، وضعت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية قواعد واضحة فيما يتعلق بمسألة المفقودين في الصراعات المسلحة، وأنه "لسوء الحظ، لم تحظ هذه القضية، منذ فترة طويلة، بالاهتمام الكافي ولم تعالج بشكل فعال."

يشار إلى أن الكويت تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو، وتؤكد أنها تسعى إلى إصدار قرار أممي للعثور على المفقودين وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.