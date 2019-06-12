البنتاجون: تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على تحليق "إف-35"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مايك أندروز، بدء تعطيل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على كيفية التحليق بطائرات "إف-35" الحربية الأمريكية، وذلك بعد أسبوع من إعلان البنتاجون عن خطة لـ"تخفيف" مشاركة تركيا حليفها في الناتو بالبرنامج التدريبي.



وقال أندروز، في تصريح لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن البنتاجون على دراية بأن الطيارين الأتراك لا يحلقون في قاعدة لوك الجوية العسكرية بولاية أريزونا الأمريكية، والتي تستضيف برنامج التدريب الخاص بطائرات إف-35.



وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي "بدون تغيير في سياسة البنتاجون تجاه تركيا.. سنستمر في العمل عن كثب مع الحليف التركي في تخفيف مشاركتهم في برنامج إف-35.. خطة الانفصال هذه يمكن التراجع عنها بشكل كامل إذا اختارت تركيا الامتناع عن استلام أنظمة الصواريخ الدفاعة الروسية إس-400".



وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية كشفت، أمس الأول الاثنين، عن أن قاعدة لوك الجوية في أريزونا سحبت 26 مسؤولًا عسكريًا تركيًا من برنامج التدريب، مشيرة إلى أن تلك الخطوة على صلة مباشرة بالمخاوف الأمريكية بشأن خطة تركيا لنشر أنظمة الصواريخ الروسية إس-400 بعد إصرارها على استكمال الصفقة رغم جهود واشنطن لإقناعها بالعدول عن ذلك.



ولفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقًا داخل الإدارة الأمريكية من أنه إذا امتلكت تركيا، الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة إف-35 وأنظمة الصواريخ الروسية إس-400، ستتمكن موسكو من الحصول على باب خلفي إلى معلومات تقنية محمية بشكل شديد تخص طائرات إف-35.