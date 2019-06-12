برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر في قانون تسليم المطلوبين

أجلت الهيئة التشريعية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر في مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان.



وقالت حكومة هونج كونج "وفقا للنظام الداخلي رقم 14 (3)، أمر رئيس الجمعية التشريعية بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، إلى وقت لاحق"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وقت الاجتماع لاحقا.



وكان آلاف المتظاهرين في هونج كونج، اقتحموا صباح اليوم طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع بر الصين الرئيسي.



الجدير بالذكر ان يوم 9 يونيو الجاري امتلأت شوارع هونج كونج بمئات الآلاف من المحتجين الأحد، في أكبر مسيرة في المدينة منذ 15 عاما تطالب بإلغاء مشروع قانون جديد يسمح بإرسال المشتبه بهم من هونج كونج إلى الصين لمحاكمتهم.